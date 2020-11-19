Главный тренер «Динамо» рассказал о состоянии игроков перед матчем со «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о функциональном состоянии и готовности игроков к матчу 15-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».



«Наше намерение сохраняется: играть так же агрессивно с самого начала матча. Очень сложно сказать команде, чтобы она играла с первых минут активно. Также важно держать баланс между атакой и прессингом. Нашей целью является увеличить время агрессивной игры.



Что касается субботней игры, перед нами стоит вопрос и нужно решить его. Шиманьски не играет из-за дисквалификации. По поводу Фомина, Моро и Шиманьского – не важно, кто играет на позиции «шестёрки», важно, чтобы они были взаимозаменяемы как в атаке, так и в обороне.



Игорь Лещук провёл отличный матч, учитывая, что у него было мало тренировок и игра была против топ-команды. Что касается Шунина, известно, что он наш капитан и вратарь сборной России, в последних матчах он себя также проявил очень хорошо. Если Антон будет себя отлично чувствовать, то, скорее всего, он займёт место в воротах, но решение будет принято перед игрой. Для меня как для главного тренера важно иметь в обойме двух вратарей высокого уровня.



Для меня это будет не первая игра при таких погодных условиях. Будь то снег, дождь или солнце, для нас нет разницы. Но нам нужно будет обратить внимание на качество поля, чтобы игроки не рисковали здоровьем», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



21 ноября в 15-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» примет на своём поле «Динамо». Старт встречи – в 19:00 мск.

Шварц: для «Динамо» важно, чтобы все игроки обладали атакующими качествами