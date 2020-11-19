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Тедеско рассказал о травмах Соболева и Джикии перед матчем с «Динамо»

Тедеско рассказал о травмах Соболева и Джикии перед матчем с «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о состоянии футболистов, возвращающихся в команду из расположения сборной России.

«На состояние игроков сборной России посмотрим завтра. В последние дни с нами находился Роман Зобнин, он приехал раньше из-за перебора жёлтых карточек. У Соболева были проблемы с коленом, которые тревожат его с первого вызова в сборную, но мы старались контролировать ситуацию. Когда пришёл вызов в последний раз, мы связались с врачами сборной и объяснили ситуацию. Они сказали, что всё понимают, но вызов всё равно поступил.

В сборной его захотели посмотреть, провести исследования, узнать, что именно его тревожит. Александр туда поехал, это нормальная ситуация. Он сыграл 30 минут с Молдавией, но сейчас у него есть проблемы. Завтра он вернётся в расположение команды, тогда и узнаем, как он себя чувствует. Не могу сказать, сыграет он с «Динамо» или нет.

У Джикии также проблемы. После матча с Турцией у него заболела приводящая мышца. Вчера он сыграл 90 минут и суммарно провёл полностью три матча», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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