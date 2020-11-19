Сандро Шварц: Евгеньев провёл хорошую игру с Сербией за сборную России

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился эмоциями от вызова игроков клуба в национальную сборную перед матчем 15-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
«Я рад, что наши ребята получили вызов в сборную России. По Евгеньеву, я рад, что он дебютировал за первую команду и хорошо проявил себя. Как вы знаете, он вышел во втором тайме при 0:4, и я считаю, что он провёл хорошую игру. Я не думаю, что все факторы из сборной будут иметь какое-то влияние на нашу игру. Я рад, повторюсь, что они были вызваны в национальную сборную», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Сербии принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
21 ноября в 15-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» примет на своём поле «Динамо». Старт встречи – в 19:00 мск.
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