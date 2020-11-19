Тедеско: Джикия — очень хороший человек. Знает, что нужно делать капитану
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поддержал защитника Георгия Джикию, получившего капитанскую повязку в сборной России.
«Джикия – очень хороший человек. Знает, что нужно делать капитану. В раздевалке может подбадривать игроков, успокаивать, критиковать. В один момент он серьёзный, в другой раз может пошутить. Повязка капитана сборной является для него дополнительным хорошим стимулом для роста», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Напомним, Джикия стал капитаном в сборной России в связи с отсутствием нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, которого решили не вызывать в команду на фоне публикации в Сети интимного видео с его участием. В «Спартаке» Георгий также является капитаном.
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