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Тедеско: Джикия — очень хороший человек. Знает, что нужно делать капитану

Тедеско: Джикия — очень хороший человек. Знает, что нужно делать капитану
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поддержал защитника Георгия Джикию, получившего капитанскую повязку в сборной России.

«Джикия – очень хороший человек. Знает, что нужно делать капитану. В раздевалке может подбадривать игроков, успокаивать, критиковать. В один момент он серьёзный, в другой раз может пошутить. Повязка капитана сборной является для него дополнительным хорошим стимулом для роста», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Напомним, Джикия стал капитаном в сборной России в связи с отсутствием нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, которого решили не вызывать в команду на фоне публикации в Сети интимного видео с его участием. В «Спартаке» Георгий также является капитаном.

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