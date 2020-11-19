Тедеско: Бакаев пропустил весенние сборы. Уверяю вас, что это до сих пор даёт о себе знать

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о выборе состава на матчи, а также поделился мыслями о форме полузащитника Зелимхана Бакаева.



«Мы каждый раз проходим через сложность выбора состава на матчи. Это зависит от того, как игроки проводят недельный микроцикл, как они тренируются, в какой форме находятся. Во время встреч сборной становится ещё тяжелее, потому что игроки возвращаются в расположение команды за несколько дней до матча. У любой команды есть определённые взлёты и падения, с этим нужно жить и справляться.



Зелимхан пропустил из-за коронавируса наши весенние сборы. Кто-то может сказать, что это было очень давно, но я вас уверяю, это до сих пор даёт о себе знать. Та база, которую мы тогда наработали, до сих пор действует. Сейчас Бакаев очень хочет вернуться на тот самый уровень, он хочет тренироваться, хочет работать как можно больше. Но иногда больше не значит лучше. Бывает ощущение, что некоторые игроки устали, но это нормально. Нужно восстанавливаться, через это проходят все команды», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Тедеско: Джикия — очень хороший человек. Знает, что нужно делать капитану