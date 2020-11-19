Доменико Тедеско отреагировал на уход главы селекционного отдела «Спартака»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отреагировал на уход из клуба главы селекционного отдела Наримана Акавова, занимавшего пост с августа этого года.
«У меня были хорошие и профессиональные отношения с Нариманом. Регулярно общались, обсуждали, какие игроки нам нужны. От остальных комментариев воздержусь, так как к селекционной службе я отношения не имею», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
«Спартак», набрав 28 очков в 14 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. 21 ноября подопечным Тедеско предстоит сыграть с «Динамо» в 15-м туре первенства. Матч пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Тедеско: у соперников «Динамо» очень много удалений. За время в России не видел подобного
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