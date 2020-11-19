В Кремле отказались комментировать разгромное поражение сборной России

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, ответил на вопрос журналистов о поражении сборной в матче с Сербией (0:5).



«Вот тут без комментариев», — приводит слова Пескова «Р-Спорт».



В заключительном, 6-м туре Лиги наций сборная России на выезде встречалась с Сербией. Победа гарантировала бы подопечным Станислава Черчесова выход в Лигу A, однако матч завершился разгромной победой сербов. Российская национальная команда, набрав 8 очков в шести турах, заняла второе место в группе и осталась в Лиге B.



Ранее Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможной отставке с поста главного тренера сборной России в связи с разгромным поражением и неудачной попыткой добиться повышения в классе в Лиге наций.

Матч с Сербией – не позор, а аномалия. Давайте отбросим эмоции Оценивать конкретные 0:5 не стоит. Нужно задать правильные вопросы.