В Кремле отказались комментировать разгромное поражение сборной России
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, ответил на вопрос журналистов о поражении сборной в матче с Сербией (0:5).
«Вот тут без комментариев», — приводит слова Пескова «Р-Спорт».
В заключительном, 6-м туре Лиги наций сборная России на выезде встречалась с Сербией. Победа гарантировала бы подопечным Станислава Черчесова выход в Лигу A, однако матч завершился разгромной победой сербов. Российская национальная команда, набрав 8 очков в шести турах, заняла второе место в группе и осталась в Лиге B.
Ранее Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможной отставке с поста главного тренера сборной России в связи с разгромным поражением и неудачной попыткой добиться повышения в классе в Лиге наций.
Матч с Сербией – не позор, а аномалия. Давайте отбросим эмоции
Оценивать конкретные 0:5 не стоит. Нужно задать правильные вопросы.
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