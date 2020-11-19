Газизов: тренерский штаб сборной подверг здоровье Соболева опасности, зная о его проблемах

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, что тренерский штаб сборной России подверг опасности здоровье нападающего Александра Соболева.



«Клуб информировал сборную о том, что у Соболева были проблемы с коленным суставом. Мы направляли в штаб МРТ игрока. Александр сам жаловался на периодические боли, но, как ответственный человек, всё равно поехал в расположение основной команды. Мы крайне обеспокоены фактом, что, зная о проблемах Соболева, тренерский штаб подверг серьёзной опасности здоровье нашего игрока. В настоящее время Александр проходит дополнительные обследования. О его готовности сыграть в ближайшем матче говорить преждевременно», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



21 ноября в 15-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» примет на своём поле «Динамо». Старт встречи – в 19:00 мск.

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