Корниленко — о событиях в Беларуси: эта страница истории пишется слишком дорогой ценой

Бывший нападающий сборной Беларуси, а ныне спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о событиях на родине, где продолжаются протесты против действующей власти.



«Готов ли обсудить ситуацию в Беларуси? Не готов. Я уехал из дома в 2004 году. Очень легко там не находиться и рассказывать, какой я смелый, правильный, как всё плохо и что бы я делал. Это всё сослагательное наклонение. У матери и сестры всё нормально. Но эта страница истории пишется слишком дорогой ценой», — сказал Корниленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.



Корниленко начинал карьеру на родине, а с 2004 года стал выступать за границей – сначала на Украине, а затем в России. За сборную Беларуси в период с 2003 по 2016 год провёл 78 матчей и забил 17 голов.

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