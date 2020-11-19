Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Доменико Тедеско подарил 16-летнему мальчику протез предплечья

Доменико Тедеско подарил 16-летнему мальчику протез предплечья
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подарил 16-летнему мальчику Никите Патрею современный протез. Диагноз – культя предплечья левой руки, ребёнку необходим бионический протез предплечья стоимостью 490 тыс. рублей. Никита является подопечным фонда «Спартак — детям».

«Я хочу помочь подопечному Фонда «Спартак – детям» Никите из Новомичуринска. Никита, я знаю, что ты любишь спорт, ты не предал свою мечту, пусть она сбудется!» – цитирует главного тренера «Спартака» пресс-служба Фонда.

14 октября 2019 года специалист был назначен главным тренером московского «Спартака», став первым немецким наставником во главе этого клуба. Контракт рассчитан до лета 2021 года. Вместе с Тедеско в его штаб вошли Андреас Хинкель и Макс Урванчки.

Защитник «Спартака» Георгий Джикия оплатит ребёнку покупку протеза предплечья
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020