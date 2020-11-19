Доменико Тедеско подарил 16-летнему мальчику протез предплечья
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подарил 16-летнему мальчику Никите Патрею современный протез. Диагноз – культя предплечья левой руки, ребёнку необходим бионический протез предплечья стоимостью 490 тыс. рублей. Никита является подопечным фонда «Спартак — детям».
«Я хочу помочь подопечному Фонда «Спартак – детям» Никите из Новомичуринска. Никита, я знаю, что ты любишь спорт, ты не предал свою мечту, пусть она сбудется!» – цитирует главного тренера «Спартака» пресс-служба Фонда.
14 октября 2019 года специалист был назначен главным тренером московского «Спартака», став первым немецким наставником во главе этого клуба. Контракт рассчитан до лета 2021 года. Вместе с Тедеско в его штаб вошли Андреас Хинкель и Макс Урванчки.
Защитник «Спартака» Георгий Джикия оплатит ребёнку покупку протеза предплечья
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