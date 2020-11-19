«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Хосепом Гвардиолой

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продолжит работу с командой, несмотря на слухи о возможном уходе.
Как сообщает пресс-служба «горожан», контракт с испанским специалистом был продлён на два сезона – до лета 2023 года.
Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года. Под его руководством команда дважды подряд стала чемпионом Англии, установив рекорд по набранным очкам в одном розыгрыше Премьер-лиги, а также завоевала Кубок, два Суперкубка страны и три Кубка лиги. В Лиге чемпионов «горожане» с Гвардиолой пока не могут преодолеть стадию 1/4 финала.
В настоящее время «Манчестер Сити», набрав 12 очков в семи турах, занимает лишь 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от первой строчки на 8 очков.
Фото: Официальный сайт ФК «Манчестер Сити»
- 19 ноября 2020
-
16:15
-
16:03
-
16:01
-
15:47
-
15:47
-
15:45
-
15:36
-
15:32
-
15:32
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:23
-
14:21
-
14:11
-
14:11
-
14:04
-
13:53
-
13:46
-
13:38
-
13:37
-
13:35
-
13:31
-
13:30
-
13:20
-
13:20
-
13:17
-
13:12
-
13:09
-
13:00
-
12:59
-
12:49
-
12:33
-
12:05
-
11:48