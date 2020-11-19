Зидан контактирует с Алабой напрямую. В «Реале» считают, что игрок перейдёт в «ПСЖ»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан хочет видеть в своей команде защитника «Баварии» Давида Алабу, сообщает Bayern & Germany в «Твиттере» со ссылкой на Kicker.



По информации источника, французский специалист контактирует с 28-летним футболистом напрямую. При этом в «Королевском клубе» не разделяют энтузиазма Зидана. Представители Алабы, чей контракт истекает следующим летом, требуют у заинтересованных клубов платить их клиенту € 20 млн в год, и «сливочные» не готовы расставаться с такой суммой.



В «Реале» считают, что Давид скорее продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен». Также в услугах игрока заинтересован «Челси».



Ранее сообщалось, что Алаба несколько раз отверг предложение мюнхенцев по новому контракту, а в начале этого месяца в клубе заявили, что не будут предпринимать новые попытки продлить договор с австрийцем.



Алаба защищает цвета «Баварии» на протяжении практически всей карьеры. В нынешнем сезоне Давид провёл 6 матчей в немецкой Бундеслиге и забил 1 гол.

«Ювентус» может приобрести Давида Алабу уже зимой