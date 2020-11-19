Дасаев: Гильерме ошибается в РПЛ, в Лиге чемпионов, в сборной. Сколько можно это терпеть?

Бывший голкипер «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал поражение сборной России в матче 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5).



«Замена вратаря в перерыве была обоснованна. Гильерме в последнее время ошибается и в чемпионате, и в Лиге чемпионов, и в матчах за сборную. Третий гол – его: зачем отбиваешь в середину? Когда забивали четвёртый мяч, он тоже мимо него пролетел. Мог среагировать хотя бы одной рукой.



Сколько можно это терпеть? Правильно Черчесов сказал, что Гильерме не выручил, сыграл неважно. Поэтому он и выпустил Джанаева. В сборную нужно уже призывать молодых: Сафонова, Максименко. Необходимо их наигрывать. Меня взяли в национальную команду в 22 года, Акинфеева – в 17-18 лет. Оба выросли в хороших вратарей.



Конечно, вчера был виноват не только голкипер, но и полевые игроки. Неудачно сыграли в обороне. Игроки не поняли систему, которую предложил Черчесов, и плохо защищались. Позор-то позор, но проиграна только одна игра.



Понятно, что не выполнили задачу, заняв второе место в группе, опустились в третью корзину. Но надо доверять тренеру сборной. А вот то, что оказались в третьей корзине, — опасно. Сами знаете, какие команды теперь могут попасться в отборочных играх», – цитирует Дасаева «Всепроспорт.ру».

Гильерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. В текущем сезоне голкипер провёл за «железнодорожников» 18 матчей и пропустил 21 мяч, семь раз отстояв на ноль. Действующий контракт вратаря с клубом рассчитан до 2022 года. Маринато дебютировал за национальную команду в 2016 году. Вратарь провёл 16 матчей, пропустил 17 мячей и 10 раз сыграл на ноль.