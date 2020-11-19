Шантажисты Артёма Дзюбы могут получить до 7 лет лишения свободы

Юрист по уголовным делам Артём Каракасиян в интервью подкасту «SILA Права» сообщил, какое наказание может ждать людей, которые шантажировали нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу после публикации интимного видео с его участием.



«Любое требование о передаче денежных средств под угрозой распространения личных фотографий или видеозаписей составляет состав преступления, именуемого «вымогательство», ответственность за совершение которого наступает по статье 163 Уголовного кодекса. Если брать случай с Дзюбой, то ответственность может быть до семи лет лишения свободы, поскольку в этом случае есть несколько отягчающих признаков — имеет место вымогательство в крупном размере, сама информация имеет порочащий характер для потерпевшего и распространяется с использованием сети Интернет», — сказал Каракасиян.

Слушайте также — можно ли расторгнуть договор футболиста, чьё хоум-видео попало в паблик, уйдут ли от него спонсоры и может ли клуб подвергнуть его санкциям!



Основная тема выпуска:

16:50 — Вступление

19:49 — Иван Быковский про дело Виктора Санчеса и секс-оргию футболистов «Эльче»

25:10 — Интервью с Артёмом Каракасияном про уголовную квалификацию «дела Дзюбы»: хищение и распространение личной информации, распространение порнографических материалов и вымогательство

42:50 — Павел Погребинский о защите компьютерной информации

47:40 — Ответственность футболиста перед клубом и спонсорами за появление скандального видео с участием футболиста



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