Шантажисты Артёма Дзюбы могут получить до 7 лет лишения свободы

Юрист по уголовным делам Артём Каракасиян в интервью подкасту «SILA Права» сообщил, какое наказание может ждать людей, которые шантажировали нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу после публикации интимного видео с его участием.
«Любое требование о передаче денежных средств под угрозой распространения личных фотографий или видеозаписей составляет состав преступления, именуемого «вымогательство», ответственность за совершение которого наступает по статье 163 Уголовного кодекса. Если брать случай с Дзюбой, то ответственность может быть до семи лет лишения свободы, поскольку в этом случае есть несколько отягчающих признаков — имеет место вымогательство в крупном размере, сама информация имеет порочащий характер для потерпевшего и распространяется с использованием сети Интернет», — сказал Каракасиян.
Слушайте также — можно ли расторгнуть договор футболиста, чьё хоум-видео попало в паблик, уйдут ли от него спонсоры и может ли клуб подвергнуть его санкциям!
Основная тема выпуска:
16:50 — Вступление
19:49 — Иван Быковский про дело Виктора Санчеса и секс-оргию футболистов «Эльче»
25:10 — Интервью с Артёмом Каракасияном про уголовную квалификацию «дела Дзюбы»: хищение и распространение личной информации, распространение порнографических материалов и вымогательство
42:50 — Павел Погребинский о защите компьютерной информации
47:40 — Ответственность футболиста перед клубом и спонсорами за появление скандального видео с участием футболиста
Слушайте там, где удобно:
• Apple
• Castbox
• Google
• Яндекс
• Simplecast.
- 19 ноября 2020
-
18:01
-
17:55
-
17:52
-
17:39
-
17:30
-
17:23
-
17:00
-
16:59
-
16:42
-
16:38
-
16:15
-
16:03
-
16:01
-
15:47
-
15:47
-
15:45
-
15:36
-
15:32
-
15:32
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:23
-
14:21
-
14:11
-
14:11
-
14:04
-
13:53
-
13:46
-
13:38
-
13:37
-
13:35
-
13:31
-
13:30
-
13:20