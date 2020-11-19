Один из лучших бомбардиров «Фейеноорда» пропустит матч с ЦСКА из-за травмы

Защитник «Фейеноорда» Ридгесиано Хапс не сможет помочь своей команде в матче Лиги Европы с ЦСКА, который состоится 26 ноября.

Как сообщает пресс-служба клуба из Роттердама, 27-летний голландец получил травму. Теперь он пропустит несколько недель.

Хапс стал автором одного из мячей, который «Фейеноорд» забил в ворота ЦСКА в первом матче. Та встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. В текущем сезоне Хапс в Эредивизии провёл семь матчей и забил три мяча.

ЦСКА занимает последнее место в своей группе в Лиге Европы, набрав два очка в трёх матчах. «Фейеноорд» (4) находится на третьем месте. «Вольфсберг» также набрал четыре очка, а лидирует в группе загребское «Динамо» (5). В прошлом сезоне москвичи не смогли выйти в плей-офф.