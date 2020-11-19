Во «ВКонтакте» появилась тематическая футбольная лента

В социальной сети «ВКонтакте» появилась тематическая лента для любителей футбола. В ленте будут публиковаться важные новости, ссылки на прямые трансляции и видеонарезки основных моментов, которые подготавливают официальные сообщества клубов, сборных, СМИ и т. д.
Лента «Футбол» доступна у пользователей из России в новостях. В мобильном приложении она открывается во вкладке «Интересное», а в десктопной версии — в меню справа. Кроме того перейти в ленту можно по прямой ссылке — vk.com/feed/football.
Ранее «ВКонтакте» запустила новый раздел «Репортажи». Это текстовые трансляции, с помощью которых можно следить за ходом матчей. Также специальные проекты соцсеть запускала к крупнейшим спортивным событиям, включая чемпионат мира по футболу 2018 года, который проходил в России.
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