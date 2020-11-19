«Ньюкасл» подал в суд на АПЛ из-за срыва сделки по продаже клуба

«Ньюкасл Юнайтед» подал в суд на английскую Премьер-лигу из-за срыва сделки по продаже клуба государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии PCP Capital Partners и Reuben Brothers, сообщает пресс-служба клуба.
«Из-за положения о конфиденциальности «Ньюкасл» ранее не комментировал арбитражное дело против Премьер-лиги о срыве сделки по продаже клуба. Клуб не разглашает материалы дела, но может подтвердить, что он инициировал арбитражное разбирательство против АПЛ. Непонятно, когда дело может завершиться, учитывая подход АПЛ и его юристов, компании Bird & Bird. Тем не менее клуб будет продолжать делать всё возможное, чтобы добиваться справедливого, полного и своевременного рассмотрения иска", — говорится в сообщении.
Сообщалось, что владелец «Ньюкасла» Майк Эшли нанял двух юристов, которые будут представлять интересы клуба во время судебного процесса. По мнению руководства «Ньюкасла», действия исполнительного директора АПЛ Ричарда Мастерса привели к тому, что сделка не состоялась.
Напомним, руководство английской Премьер-лиги заблокировало сделку по продаже клуба, несмотря на то что «Ньюкасл Юнайтед» предоставил доказательства, что инвесторы являются независимыми по отношению к правительству Саудовской Аравии. Руководство «Ньюкасл Юнайтед» выразило несогласие с решением АПЛ.
- 19 ноября 2020
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