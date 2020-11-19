Селюк отреагировал на информацию о возможном назначении Б. Ротенберга гендиректором «Локо»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга, прокомментировал информацию о его возможном назначении генеральным директором клуба.

«Я надеюсь, что Борис станет генеральным директором «Локомотива». Первое, что хочу подчеркнуть, – у него есть высшее экономическое образование. У него есть знания на то, чтобы управлять клубом. Он заканчивал Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Как мы поняли, образование у него есть, желание тоже. Дело осталось за малым — возглавить «Локомотив».



Юрий Павлович и сейчас говорит, что Борис тот человек, который имеет знания, амбиции и мотивацию, чтобы занимать данный пост.



Новость про приход Бори вызвала положительную реакцию болельщиков «Локомотива», все практически единогласно поддерживают это. Назначение сразу снимет напряжение, придут люди, которые хотят реально работать. Может, Юрий Павлович придёт на тренерский мостик или каким-то руководителем, но одно знаю точно: он всегда говорил, что будет работать с Борей. Все люди, которые придут, будут любить клуб и всё делать во благо него. Также мы видим хороший пример: его брат руководит в хоккее. Уверен, что Боря будет успешным и грамотным менеджером в футболе. Если мы посмотрим, кто сейчас является генеральными директорами в РПЛ, Боря будет самым профессиональным из них», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.