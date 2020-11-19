РФС на полгода условно отстранил от футбола двух игроков «Сочи» за игру на тотализаторе

На заседании комитета по этике РФС было принято решение наказать полузащитника «Сочи» Никиту Колдунова и бывшего защитника сочинцев Павла Коркина за игру на тотализаторе.
«В связи с допущенными нарушениями применить к Колдунову Никите Олеговичу и Коркину Павлу Юрьевичу санкции в виде замечания и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на шесть месяцев условно», — сообщает пресс-служба РФС.
Сообщалось, что летом 2020 года РФС получил информацию о нескольких игроках «Сочи», которые постоянно делают ставки, в том числе на матчи своей команды. Колдунов и Коркин были вызваны в РФС, чтобы дать показания по влиянию на результат матча «Сочи» — «Оренбург» (5:1). Футболисты признали, что делали ставки на матчи РПЛ, но заверили, что никогда не сдавали игры.
- 19 ноября 2020
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