Созин: болельщикам неинтересны причины провала сборной, хочется только про Дзюбу шутить?

Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин прокомментировал поведение болельщиков после разгромного поражения сборной России в матче с Сербией (0:5).

«Скоро уже пройдут сутки с окончания матча Сербии и России. Комментируют его итог все кому не лень. В основном это какой-то стёб и унижение, много – в контексте Дзюбы. Но ни один специалист не проанализировал, почему команда так плохо сыграла. Кто-то защищает Черчесова, хотя он и так крепко стоит на ногах, другие просто смеются. Мне же просто хочется, чтобы тренерский штаб объяснил, в чём дело: была ли проблема в игроках, обстановке вокруг команде.

Понятно, что проблемы есть и с кадрами, и с игрой, и с дисциплиной. Хотелось бы услышать анализ игры, если это можно назвать игрой – изданий у нас много, так что надо найти время, выйти и рассказать, в чём была проблема. Уверен, эмоции поутихнут и мы услышим реальные, футбольные причины вчерашнего разгрома. Но никто не просит этих объяснений от Черчесова. У нас что, болельщикам неинтересны реальные причины провала сборной, им хочется только язвить и шутить про Дзюбу?" — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.