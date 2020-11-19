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Футболистов «Рейнджерс» дисквалифицировали на семь матчей за посещение вечеринки

Футболистов «Рейнджерс» дисквалифицировали на семь матчей за посещение вечеринки
Футбол / Прочие турниры 0

Двое футболистов шотландского «Рейнджерс», защитник Джордж Эдмундсон и нападающий Джордан Джонс, были дисквалифицированы на семь матчей за нарушения регламента по противодействию коронавирусу, сообщает Daily Record.

Футболисты был отстранены от матчей «Рейнджерс» после посещения частной вечеринки две недели назад. Игроков уличили в общении с людьми, которые не относятся к их родным. В результате этого Джонс не попал в состав сборной Северной Ирландии на матч за путёвку на Евро-2020 со Словакией.

Шотландская футбольная ассоциация предъявила обоим спортсменам обвинения в нарушении правил по профилактике коронавируса. Джонс и Эдмундсон будут отбывать семиматчевую дисквалификацию, которая вступает в силу немедленно.

«Рейнджерс», набрав 38 очков, лидируют в турнирной таблице чемпионата Шотландии, опережая «Селтик» на 9 очков.

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