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«Сейчас я Опытный». Моуринью придумал себе новое прозвище

«Сейчас я Опытный». Моуринью придумал себе новое прозвище
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью, которого называют Особенным, придумал себе новое прозвище.

На вопрос, как бы он описал себя, Моуринью в интервью Tencent Sports сказал: «Я Опытный. Очень опытный. По сути, всё, что сейчас происходит со мной в футболе, — это дежавю. Всё это уже случалось со мной раньше.

Есть профессии, для которых нужна особая физическая форма, например футболисты. У 40-летнего игрока нет такого потенциала, как у 20-летнего или 30-летнего, если только вы не Златан Ибрагимович. В профессии тренера просто нужен мозг. Накопленные опыт и знания могут только сделать тебя лучше», — приводит слова Моуринью The New Paper.

Ранее 57-летний специалист высказал мнение, что «Тоттенхэм Хотспур» мог бы стать чемпионом во многих европейских странах.

Моуринью: «Тоттенхэм» мог бы стать чемпионом во многих европейских странах
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