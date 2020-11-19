Давид Луис на тренировке «Арсенала» ударил Себальоса в лицо

Защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис на тренировке ударил партнёра по команде, полузащитника Даниеля Себальоса, сообщает Give me Sport со ссылкой на The Athletic.
Тренировочный матч, проводившийся для игроков, не вызванных в сборные, закончился конфликтом. После жёсткого стыка Луис вспылил и ударил Себальоса в нос. У полузащитника, который упал на газон, пошла кровь.
Себальос сразу же встал и попытался продолжить выяснение отношений с Луисом, однако товарищи по команде и сотрудники клуба вмешались в потасовку. Обоих футболистов отправили домой.
В этом сезоне Луис провел за «Арсенал» 8 матчей, в которых забил один гол. Себальос, арендованный у мадридского «Реала», провёл в нынешнем сезоне 11 матчей.
22 ноября «Арсенал» сыграет с «Лидсом» в 9-м туре АПЛ.
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