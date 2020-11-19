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Давид Луис на тренировке «Арсенала» ударил Себальоса в лицо

Давид Луис на тренировке «Арсенала» ударил Себальоса в лицо
Футбол / Англия 0

Защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис на тренировке ударил партнёра по команде, полузащитника Даниеля Себальоса, сообщает Give me Sport со ссылкой на The Athletic.

Тренировочный матч, проводившийся для игроков, не вызванных в сборные, закончился конфликтом. После жёсткого стыка Луис вспылил и ударил Себальоса в нос. У полузащитника, который упал на газон, пошла кровь.

Себальос сразу же встал и попытался продолжить выяснение отношений с Луисом, однако товарищи по команде и сотрудники клуба вмешались в потасовку. Обоих футболистов отправили домой.

В этом сезоне Луис провел за «Арсенал» 8 матчей, в которых забил один гол. Себальос, арендованный у мадридского «Реала», провёл в нынешнем сезоне 11 матчей.

22 ноября «Арсенал» сыграет с «Лидсом» в 9-м туре АПЛ.

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