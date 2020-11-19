Дядя Надаля высказался о положении Гризманна в «Барселоне»

Тони Надаль, дядя испанского теннисиста Рафаэля Надаля, поделился мнением о ситуации с форвардом «Барселоны» Антуаном Гризманном. Бывший тренер Рафы заявил, что не видит признаков какого-либо дискомфорта Гризманна в «Барселоне

«Я думаю, что Гризманн имеет связь с командой. Это видно, когда он находится на поле. Да, иногда ты играешь лучше, а иногда хуже. Но я думаю, что он идентифицирует себя с командой. Я никогда не слышал от него ни в одном интервью, что он чувствует себя некомфортно в клубе», — сказал Надаль в интервью испанской прессе.

Тони Надаль поддерживает кандидата в президенты «Барселоны» Виктора Фонта. В случае победы Фонта Надаль может войти в правление клуба.

Ранее многие СМИ сообщали, что Гризманн чувствует себя в «Барселоне» неуютно из-за напряжённых отношений с Месси.