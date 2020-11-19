Себальос отреагировал на слухи о драке с Давидом Луисом на тренировке «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Дани Себальос опроверг появившуюся информацию, согласно которой на него напал одноклубник Давид Луис. Ранее The Athletic сообщил, что Луис во время тренировки набросился на Себальоса после жёсткого отбора мяча. По данным источника, бразилец ударил испанца в лицо. В итоге Себальос упал, у него пошла из носа кровь. Испанец попытался ответить обидчику, но их разняли одноклубники.

Испанец репостнул ссылку на новость в своём «твиттере» и написал большими буквами слово «фейк». Больше он никак не комментировал инцидент.

В этом сезоне Луис в 8 матчах за «Арсенал» забил один мяч. Себальос, арендованный у мадридского «Реала», провёл в нынешнем сезоне 11 матчей.

22 ноября «Арсенал» сыграет с «Лидсом» в 9-м туре АПЛ.