Серхио Рамос получил травму двуглавой мышцы бедра

Пресс-служба «Реала» сообщила о результатах обследования защитника Серхио Рамоса, который получил травму в матче сборной Испании.

«После обследования, проведенного сегодня в нашем медицинском центре, у Серхио Рамоса была диагностирована травма двуглавой мышцы бедра правой ноги», — сообщает пресс-служба «Реала».

На 43-й минуте встречи с Германией Рамос получил повреждение и не смог продолжить встречу. Вместо него на поле вышел защитник Эрик Гарсия.



В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Испании принимала национальную команду Германии. Встреча прошла на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания) и завершилась победой хозяев со счётом 6:0. Голы за сборную Испании забили Альваро Мората, Родриго Эрнандес, Микель Оярсабаль и Ферран Торрес, оформивший хет-трик в этой встрече.