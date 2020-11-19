Ребров: худшее, что может случиться с запасным вратарём, — начнёт желать зла основному

Голкипер «Спартака» Артём Ребров считает, что запасные вратари должны поддерживать основных.
«Худшее, что может случиться с запасным вратарем, это начать желать зла основному. Наверное, кто-то так и думает, что запасной сидит на лавке и мечтает, чтобы основной пропустил три удара между рук и его больше никогда не поставили. Нет, ребята, такого нет. По крайней мере, со мной и в моих командах точно не было.
Не Саня Максименко же решил, что он будет играть в старте. Он же не виноват, что я на лавке. Я же сам был в такой ситуации, когда Дикань играл-играл, а потом — раз и поставили меня. Андрей тогда не начал копья в спину бросать, наоборот, он мне помогал. Очевидно, в той ситуации мне тоже надо было этому мальчику взять и помочь.
Возможно, не каждый верит, что всё плохое всегда возвращается, но я верю в эти законы жизни. Если сидеть и желать ошибок основному вратарю, потом за тобой точно такой же окажется, будет мечтать: «Хоть бы ты, Артём, обосрался». А если будешь поддерживать, то и тебя потом поддержат. Верю в это на сто процентов", — написал Ребров в своём блоге.
- 19 ноября 2020
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