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Газизов: Зарема Салихова в футболе разбирается серьёзно

Газизов: Зарема Салихова в футболе разбирается серьёзно
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о влиянии на клуб Заремы Салиховой, которую называют женой владельца команды Леонида Федуна. Газизов признал, что Салихова играет большую роль в управлении командой.

«В жизни «Спартака» Салихова, естественно, присутствует.

У неё есть право голоса, это близкий к первому лицу человек. С ней я общаюсь нечасто. Но в футболе она разбирается серьёзно. Да и футбол — нескончаемая учёба, я тоже ему учусь.

Её слова про подарки? Её интервью не читал. Не скажу, что мне это неинтересно, но надеюсь, что она говорила это немного в шутку.

Мы можем много разговаривать про футбол, но советчиков у меня нет. Или вы думаете, что Зарема мне звонит и говорит: «Шамиль, посмотри вот этого парня и завтра привези его»? Такого нет, это неправильно», — сказал Газизов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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