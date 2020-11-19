Ривалдо: печально, но у «Барселоны» нет ресурсов для удержания Месси

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо считает, что каталонский клуб не сможет удержать в своих рядах аргентинца Лионеля Месси.
«Не имею представления, как новое руководство „Барселоны“ сумеет отговорить Месси от намерения покинуть клуб. Сам Лео видит, что у „Барсы“ нет ресурсов, которые позволят удержать его.
Предложения Месси от других клубов будут значительно выгоднее, нежели от каталонцев. Если же вспомнить и решение руководства „Барсы“ урезать зарплатные ведомости, то шансов на сохранение Лионеля становится ещё меньше.
В каком случае Месси может передумать? Как минимум Куману нужно выиграть Ла Лигу или даже Лигу чемпионов. Тогда Лео поймёт, что команда по-прежнему способна на большие победы и, возможно, передумает
Тем не менее, я считаю, что мы наблюдаем за последним сезоном Месси в футболке „Барселоны“. Печально, но что поделать», — цитирует Ривалдо Marca.
- 19 ноября 2020
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