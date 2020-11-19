Уткин: Заболотный, не попадай ты в маленькое. Ты не в тире, мягкую игрушку не дадут

Блогер Василий Уткин прокомментировал игру в матче 6-го тура Лиги наций УЕФА Россия — Сербия (0:5).

«Заболотный, совершенно не хочу тебя хейтить, пожалуйста, прости меня. Ну, честное слово, так было всегда. Но ведь на первой минуте, ну как… Ты понимаешь, что ворота большие, Заболотный? Ну, попади ты в большое, не попадай ты в маленькое. Понимаю, что в маленькое попадать труднее. Но ты не в тире, Заболотный, тебе за это большую мягкую игрушку не дадут для твоей девушки. Ты во вратаря попал вот в такого, а не вот в эти вот самые гигантские ворота. Не получается такого. В общем, простите меня, Антон, ради бога. Честное слово, не хотел на вас сходиться.

Но вот это желание стареющего человека иметь при себе большого, высокого, стройного парня… Ну что, это подсознательное что-то? Чтобы не обидели тебя? Не нахожу истолкование этому образу, но он такой навязчивый», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.