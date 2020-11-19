«Неправда!» Газизов — о словах руководителя «Динамо» про переход Кокорина в «Спартак»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, как возник вариант перехода в клуб форварда Александра Кокорина. Он перебрался в «Спартак» перед началом сезона в качестве свободного агента. Газизов опроверг слова председателя совета директоров «Динамо» Сергея Степашина, который заявил, что «Кокорин побежал в «Спартак» за деньгами».

«Кокорин стал свободным агентом, с российским паспортом это один из самых сильных игроков. Я озвучил эту фамилию, потому что футболист был на рынке. Я сказал: «Мы обязаны взять этого игрока. Если мы хотим быть первыми и сильными, Кокорин должен быть в «Спартаке».

Сразу ли согласился Тедеско на Кокорина? Он принял нормально. Долго по Кокорину нельзя было думать: ещё бы чуть-чуть, и он ушёл. Надо же ещё было уговорить его в «Спартак» прийти! Это непростая работа, сделку вели около двух с половиной недель. Мы выиграли конкуренцию у клубов ведущей пятёрки.

Перевешивало ли чьё-то предложение наше? Деньгами – нет. Все давали примерно одинаковую зарплату. Саша не бежал за деньгами, в «Спартак» он пошёл из-за других вещей: для него это новый вызов. После всей истории, которая с ним случилась, Саша понял, что «Спартак» – любимый клуб миллионов, и он должен себя здесь показать.

Степашин говорил, что Кокорин побежал за деньгами? Неправда! «Динамо» давало те же деньги. Говорить можно что угодно, но это не так. Просто желание прикрыть неудачу – человек ведь выбрал другой клуб, что им ещё остаётся говорить? Про финансы, конечно. Пусть для всех это будет так, но эта история – выдуманная», — сказал Газизов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».