Александр Кокорин рассказал, почему не уехал в «Рому»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал о несостоявшемся переходе в клуб итальянской Серии А.



«Могу сказать, что твои коллеги в Италии не совсем доводят до конца то, что говорили, и всё. Если «Спартак» мне говорит: «Сань, мы в тебе заинтересованы, ждём», и они со мной увиделись, дали весь расклад – по условиям, по всему, нужно только подписать контракт – это конкретика, люди заинтересованы. А если, например, мне один итальянский клуб говорит: «Мы тебя хотим, пришлем тебе конкретику...»

Этот клуб — «Рома»? Нет-нет. В «Роме» менялась власть. Ждать смену власти? А если бы мне сказали, что нет? Смотри. Я не так себе это представлял. Мне казалось, что в таких чемпионатах, в таких клубах серьёзно люди работают. Если у них есть контакт с тобой, они скажут: да-да или нет-нет. Такого не случилось.



Есть другие клубы, они меня поразили. Говорили: «Мы тебя хотим, завтра вышлем все условия». И пропадали. А они на должностях серьёзных все. «Рома» приглашала познакомься с командой и руководством? Это правда, да. Не поехал из-за коронавируса.

Если бы не было коронавируса, готов был бы просто так слетать? Нет. Я им говорю: «Как вы себе это представляете»? Во-первых, я в «Сочи», идет сезон. Говорю: «Отпрошусь на выходные, вы мне все организуйте...» Самолет я бы себе сам организовал, нужны были бумаги – что я там делаю. Не могу же я написать в бумаге, что вылетел в Европу, в «Рому», познакомиться. В клинику Villa Stuart приехал бы, но они так же пропали.



Я был в Villa Stuart на операции в 2018 году, прожил в Риме месяца четыре. Ходил на все матчи «Ромы», мне нравилось, как они играют. Фанаты, атмосфера. Проникся. Они тогда «Барселону» выбили, обыграли — 3:0. Хорошо играли. Поэтому… Не знаю, почему так.



Если бы прилетело предложение из Италии? Пришел бы к Газизову и сказал — так и так. Мы обсуждали с ним. Я сказал, что никуда уже не двинусь, только если придет «Рома». Договорённость — какие-то финансовые условия для клуба. Про остальные, говорю, даже не буду. Газизов говорил: «Мы придём с тобой обсудим и для «Ромы» нормально всё решим». Предложение не пришло.



На уровне разговоров были ещё «Наполи», «Фиорентина». «Фиорентина» сказала: «Мы тебе всё пришлем». А с «Наполи» мы просто должны были познакомиться. Там я, если честно, что-то тоже не ответил сначала. Если бы они сильно хотели, мы бы договорились. Из Турции клубы присылали предложения. «Галатасарай», да. Поговорить-то можно со всеми, хоть с «Барселоной». Ждал конкретики, и всё. Если бы итальянцы предложили € 1 млн? Смотря какой клуб. В «Рому» поехал бы за € 1 млн", – сказал Кокорин в беседе с Нобелем Арустамяном в видео на его YouTube-канале.