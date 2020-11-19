«Меня не волнуют разговоры». Винисиус прокомментировал нежелание Бензема пасовать на него

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал диалог одноклубников в перерыве матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мёнхенгладбахской «Боруссией», который попал на камеру.



Ожидая партнёров, Карим Бензема обратился на французском языке к соотечественнику, Ферлану Менди. Игроки обсуждали Винисиуса: «Брат, не играй на него, ради всего святого. Он играет против нас».



«Это же всё просто разговоры, а разговоры меня не волнуют. Профессионалы понимают, в чём дело. Всегда есть определённые коды, не известные вам.



Я и Карим не только партнёры по футбольной команде, хотя и этого уже было бы достаточно для решения проблемы. Мы профессионалы, которые понимают, в каких условиях играют в футбол. У нас прекрасные отношения», — цитирует бразильца ABC.



Как сообщает Opta, Бензема во втором тайме матча с «Боруссией» М последовал собственной просьбе и перестал играть на Винисиуса. Если в первой половине встречи он сделал на вингера три передачи, то во второй – ни одной.



Напомним, после первого тайма «Реал» уступал «Боруссии» со счётом 0:1. В начале второго тайма немецкая команда удвоила преимущество, однако «сливочные» совершили камбэк в концовке матча, забив на 87-й и 90-й минутах. Один из мячей в сетку отправил Бензема.

«Не думаю, что это повредит Винисиусу». Зидан прокомментировал диалог Бензема и Менди