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«Меня не волнуют разговоры». Винисиус прокомментировал нежелание Бензема пасовать на него

«Меня не волнуют разговоры». Винисиус прокомментировал нежелание Бензема пасовать на него
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал диалог одноклубников в перерыве матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мёнхенгладбахской «Боруссией», который попал на камеру.

Ожидая партнёров, Карим Бензема обратился на французском языке к соотечественнику, Ферлану Менди. Игроки обсуждали Винисиуса: «Брат, не играй на него, ради всего святого. Он играет против нас».

«Это же всё просто разговоры, а разговоры меня не волнуют. Профессионалы понимают, в чём дело. Всегда есть определённые коды, не известные вам.

Я и Карим не только партнёры по футбольной команде, хотя и этого уже было бы достаточно для решения проблемы. Мы профессионалы, которые понимают, в каких условиях играют в футбол. У нас прекрасные отношения», — цитирует бразильца ABC.

Как сообщает Opta, Бензема во втором тайме матча с «Боруссией» М последовал собственной просьбе и перестал играть на Винисиуса. Если в первой половине встречи он сделал на вингера три передачи, то во второй – ни одной.

Напомним, после первого тайма «Реал» уступал «Боруссии» со счётом 0:1. В начале второго тайма немецкая команда удвоила преимущество, однако «сливочные» совершили камбэк в концовке матча, забив на 87-й и 90-й минутах. Один из мячей в сетку отправил Бензема.

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