Гендиректор «Спартака»: Тедеско чётко сказал, что опорник ему сейчас не нужен

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, почему московский клуб во время межсезонья не подписал опорного полузащитника. СМИ утверждали, что «Спартак» интересовался несколькими опорниками, но в команду так никто и не перешёл.

«Когда пришёл в «Спартак», сразу сказал: «Нужен опорник». Тедеско ответил: «Нужен правый защитник». Всё. От Доменико чётко прозвучало, что опорник сейчас ему не нужен. Мы всё равно вели работу, чтобы после правого защитника сказать: «Может, всё-таки опорник?». Плюс есть зимнее трансферное окно. Всё уже наработано. Есть фамилии игроков, которые могут прийти. Но невозможно привезти игрока без желания тренера», — сказал Газизов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».