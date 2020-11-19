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Гендиректор «Спартака»: Тедеско чётко сказал, что опорник ему сейчас не нужен

Гендиректор «Спартака»: Тедеско чётко сказал, что опорник ему сейчас не нужен
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, почему московский клуб во время межсезонья не подписал опорного полузащитника. СМИ утверждали, что «Спартак» интересовался несколькими опорниками, но в команду так никто и не перешёл.

«Когда пришёл в «Спартак», сразу сказал: «Нужен опорник». Тедеско ответил: «Нужен правый защитник». Всё. От Доменико чётко прозвучало, что опорник сейчас ему не нужен. Мы всё равно вели работу, чтобы после правого защитника сказать: «Может, всё-таки опорник?». Плюс есть зимнее трансферное окно. Всё уже наработано. Есть фамилии игроков, которые могут прийти. Но невозможно привезти игрока без желания тренера», — сказал Газизов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

«У меня крыша – Федун. Чего мне бояться?» Большое интервью с Газизовым о «Спартаке»
О трансферах, Кокорине и Урунове, возможности уволить Тедеско, борьбе с «Зенитом» и задачах клуба.
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