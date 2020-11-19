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«Чемодан всегда собран». Газизов рассказал об отношении к возможному уходу из «Спартака»

«Чемодан всегда собран». Газизов рассказал об отношении к возможному уходу из «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что не планирует связывать всю свою жизнь с московским клубом.

«Рано или поздно я уйду из «Спартака», это произойдёт в любом случае. Я футбольный человек, яркий показательный менеджер. У меня контракт с клубом, чемодан всегда собран — в этом я не отличаюсь от тренера. Я не тот, кто пришёл в «Спартак» и думает, что он здесь навсегда», — сказал Газизов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Газизов ранее был гендиректором «Уфы». В конце прошлого сезона он занял аналогичный пост в «Спартаке», сменив в этой роли Томаса Цорна. Вскоре после назначения Газизов заявил, что хочет со «Спартаком» побороться за трофеи. Тогда он заявил, что его задачей является «бросить перчатку «Зениту».

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