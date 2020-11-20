«Месси следующий». Лиам Галлахер — о новом контракте Гвардиолы с «Манчестер Сити»

Бывший фронтмен группы Oasis, болельщик «Манчестер Сити» Лиам Галлахер прокомментировал заключение нового контракта с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

«Месси следующий», — написал Галлахер на своей странице в «Твиттере».

«Он уже не настолько хорош, как раньше, и не будет следовать трудовой дисциплине Пепа», — в ответ написал один из подписчиков. «Месси до сих пор утирает нос защитникам АПЛ, и ты это знаешь», — парировал Галлахер.

Контракт с Гвардиолой был продлён на два сезона – до лета 2023 года. Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года. Под его руководством команда дважды подряд стала чемпионом Англии, установив рекорд по набранным очкам в одном розыгрыше Премьер-лиги, а также завоевала Кубок, два Суперкубка страны и три Кубка лиги. В Лиге чемпионов «горожане» с Гвардиолой пока не могут преодолеть стадию 1/4 финала.