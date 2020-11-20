Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Месси следующий». Лиам Галлахер — о новом контракте Гвардиолы с «Манчестер Сити»

«Месси следующий». Лиам Галлахер — о новом контракте Гвардиолы с «Манчестер Сити»
Футбол / Англия 0

Бывший фронтмен группы Oasis, болельщик «Манчестер Сити» Лиам Галлахер прокомментировал заключение нового контракта с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

«Месси следующий», — написал Галлахер на своей странице в «Твиттере».

«Он уже не настолько хорош, как раньше, и не будет следовать трудовой дисциплине Пепа», — в ответ написал один из подписчиков. «Месси до сих пор утирает нос защитникам АПЛ, и ты это знаешь», — парировал Галлахер.

Контракт с Гвардиолой был продлён на два сезона – до лета 2023 года. Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года. Под его руководством команда дважды подряд стала чемпионом Англии, установив рекорд по набранным очкам в одном розыгрыше Премьер-лиги, а также завоевала Кубок, два Суперкубка страны и три Кубка лиги. В Лиге чемпионов «горожане» с Гвардиолой пока не могут преодолеть стадию 1/4 финала.

«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Хосепом Гвардиолой
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020