«Месси следующий». Лиам Галлахер — о новом контракте Гвардиолы с «Манчестер Сити»

Бывший фронтмен группы Oasis, болельщик «Манчестер Сити» Лиам Галлахер прокомментировал заключение нового контракта с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.
«Месси следующий», — написал Галлахер на своей странице в «Твиттере».
«Он уже не настолько хорош, как раньше, и не будет следовать трудовой дисциплине Пепа», — в ответ написал один из подписчиков. «Месси до сих пор утирает нос защитникам АПЛ, и ты это знаешь», — парировал Галлахер.
Контракт с Гвардиолой был продлён на два сезона – до лета 2023 года. Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года. Под его руководством команда дважды подряд стала чемпионом Англии, установив рекорд по набранным очкам в одном розыгрыше Премьер-лиги, а также завоевала Кубок, два Суперкубка страны и три Кубка лиги. В Лиге чемпионов «горожане» с Гвардиолой пока не могут преодолеть стадию 1/4 финала.
- 20 ноября 2020
-
01:38
-
01:25
-
00:54
-
00:38
- 19 ноября 2020
-
23:59
-
23:58
-
23:40
-
23:31
-
23:20
-
23:15
-
23:10
-
22:59
-
22:55
-
22:36
-
22:31
-
22:26
-
22:20
-
22:13
-
22:00
-
21:57
-
21:40
-
21:27
-
20:57
-
20:55
-
20:31
-
20:30
-
19:53
-
19:43
-
19:22
-
19:22
-
18:56
-
18:49
-
18:33
-
18:26
-
18:21