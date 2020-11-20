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«Шеф вообще клёво сказал!» Газизов — о хештеге Федуна #судитеСпартаккакЗенит

«Шеф вообще клёво сказал!» Газизов — о хештеге Федуна #судитеСпартаккакЗенит
Футбол / РПЛ 0

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о словах владельца команды Леонида Федуна и критики судейства. Ранее Газизов запустил хештег #судитеСпартаккакЗенит.

«Шеф вообще клёво сказал! Высказывание хорошо зашло, я даже воодушевился.

Не думал ли, что после этого начнут сталкивать с «Зенитом»? Это к Антону Фетисову вопросы (директор департамента по связям с общественностью «Спартака». – Прим. «Чемпионата»), мне-то что?

Жалел ли о своей фразе про перчатку? Она была сказана в другом контексте. Я имел в виду, что надо быть корректным по отношению к сопернику. Перчатку раньше бросали равному себе. Перед этим высказыванием были не очень корректные действия со стороны одного из клубов. Это был ответ, вот и всё. А как коллеги из другого клуба рассуждают – это уже их проблемы. Градус такого противостояния с «Зенитом» сейчас чуть спал, надеюсь, мои слова этому поспособствовали», — сказал Газизов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

«У меня крыша – Федун. Чего мне бояться?» Большое интервью с Газизовым о «Спартаке»
О трансферах, Кокорине и Урунове, возможности уволить Тедеско, борьбе с «Зенитом» и задачах клуба.
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