Газизов рассказал о будущем Гулиева и Ташаева в «Спартаке»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с полузащитниками Аязом Гулиевым и Александром Ташаевым, которые в первой части сезона не играли за основную команду.

«Куда пропал Гулиев? Я его часто вижу, на тренировочном поле и в гостинице, где живу. Он работает со «Спартаком-2», возвращается после определённых ситуаций. Болел? Не буду вдаваться в подробности. Если футболист пропал – было что-то связанное с его здоровьем.

Аяза не будет в «Спартаке» при Тедеско? Я слышал, что была какая-то неприятная ситуация, но в ней не участвовал. Надеюсь, всё будет хорошо. Гулиев – ценный актив, футболист хорошего уровня. Он выше классом, чем «Спартак»-2, но для возвращения к прежним кондициям ему нужно через многое пройти.

Ташаев тоже набирает кондиции в «Спартаке-2», скоро будет выглядеть неплохо. Может, и в основе будет играть.

Пробьются ли они в основу до зимы? «Спартак» должен развиваться, как и его игроки. Если они не играют, то должны уйти, как это было с Ломовицким и Рассказовым», — сказал в эксклюзивном интервью «Чемпионату» Газизов.