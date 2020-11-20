Ракитич: в Месси 100% футбола. Он – номер один в мире, при всём уважении к великим игрокам

32-летний хорватский полузащитник «Севильи» Иван Ракитич поделился мнением о форварде «Барселоны» Лионеле Месси, с которым он выступал в составе сине-гранатовых с 2014 по 2020 год.

«В Месси 100% футбола. Неважно, кто вы, просто нужно смотреть и получать удовольствие от этого парня. Он на другом уровне. При всем уважении к другим великим мастерам, номер один только один — это Лео. Сыграть рядом с ним 311 матчей было мечтой, и я наслаждался этим.

Я просто хочу сказать следующее: «Спасибо тебе за все, Лео, потому что ты никогда не узнаешь, как много для меня значило играть рядом с тобой», — приводит слова Ракитича официальный сайт ФИФА.

Напомним, что Иван Ракитич стал игроком «Барселоны» в 2014 году, перейдя из «Севильи» за € 18 млн. В составе каталонского клуба он провёл 310 матчей, в которых забил 35 голов и отдал 42 результативные передачи. В сентябре 2020 года хорват вернулся в «Севилью» за € 1,5 млн.