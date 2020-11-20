Крал – о победе Чехии над Словакией: победа в дерби – это всегда особенное чувство

22-летний полузащитник сборной Чехии Алекс Крал, выступающий за московский «Спартак», прокомментировал победу со счётом 2:0 над сборной Словакии в матче 6-го тура Лиги наций УЕФА.

«Победа в дерби – это всегда особенное чувство», — написал Крал в «инстаграме», прикрепив фотографию с матча.

Публикация доступна в «инстаграме» Алекса Крала.

Благодаря победе над Словакией сборная Чехии набрала 12 очков и заняла первое место в группе 2 лиги В, благодаря чему поднялась в лигу А по итогам турнира. Сборная Шотландии (10) заняла второе место. Словакия (4) вылетела в лигу С.



За основную сборную Чехии Алекс Крал дебютировал 26 марта 2019 года в товарищеском матче со сборной Бразилии (1:3). Всего на его счету 16 встреч за национальную команду, в которых ему удалось отметиться 2 забитыми мячами и 2 результативными передачами.