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Крал – о победе Чехии над Словакией: победа в дерби – это всегда особенное чувство

Крал – о победе Чехии над Словакией: победа в дерби – это всегда особенное чувство
Футбол / Лига наций УЕФА 0

22-летний полузащитник сборной Чехии Алекс Крал, выступающий за московский «Спартак», прокомментировал победу со счётом 2:0 над сборной Словакии в матче 6-го тура Лиги наций УЕФА.

«Победа в дерби – это всегда особенное чувство», — написал Крал в «инстаграме», прикрепив фотографию с матча.

Публикация доступна в «инстаграме» Алекса Крала.

Благодаря победе над Словакией сборная Чехии набрала 12 очков и заняла первое место в группе 2 лиги В, благодаря чему поднялась в лигу А по итогам турнира. Сборная Шотландии (10) заняла второе место. Словакия (4) вылетела в лигу С.

За основную сборную Чехии Алекс Крал дебютировал 26 марта 2019 года в товарищеском матче со сборной Бразилии (1:3). Всего на его счету 16 встреч за национальную команду, в которых ему удалось отметиться 2 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

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