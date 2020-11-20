Хави: де Йонг не имеет ничего общего ни со мной, ни с Иньестой, ни с Бускетсом

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави поделился мнением о 23-летнем нидерландском хавбеке каталонского клуба Френки де Йонге.
«Я считаю его футболистом, знаменующим эпоху в «Барселоне». Я уверен, что в Нидерландах он без всяких сомнений будет одним из лучших футболистов на чемпионате мира. Он ещё очень молод.
Де Йонг — это де Йонг. Он не имеет ничего общего ни с Иньестой, ни с Бускетсом, ни со мной. Он совсем другой.
В «Барселоне» высокий уровень требований, не соответствуя которому вы получите критику. Вы приходите в команду, а там Месси, Гризманн, Пике, Бускетс, тер Штеген… Лучшие футболисты мира в вашей команде, и вам нужно время, чтобы адаптироваться, это другая культура, другой язык. Мне или Иньесте было сложно, когда мы были молоды, нам было 20 и 23 года, в большом клубе сложно что-то изменить.
Он способный футболист, он будет олицетворением этого поколения, способным организовать команду из центра полузащиты. В этом нет никаких сомнений. Это зависит от него. Нидерландам не везло на последних нескольких чемпионатах мира, но теперь у них есть очень хорошее поколение, которое добивается больших успехов», — цитирует Хави BeSoccer со ссылкой на его «инстаграм».
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