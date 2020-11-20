Боатенг — о возможном уходе: не люблю долго сидеть на одном месте

Защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг заявил, что готов поменять клуб. Ранее стало известно, что руководство клуба и юга Германии не хочет продлевать с ним контракт.

«Как вы могли заметить, я очень люблю знакомиться с новыми городами, культурами и людьми. Мне не нравится долго сидеть на одном месте. Поэтому Париж, Лондон, да и не только европейские города мне интересны. Я всегда говорил, что очень хочу почувствовать что-то новое и принять новый вызов. Я очень хорошо себя чувствую, нахожусь в невероятной форме и помогал команде в последние месяцы. Об этом говорят и главный тренер Ханс-Дитер Флик, и мои партнеры по команде. Это самое главное для меня. Когда придёт день расставания, я с гордостью оглянусь назад на годы, которые провёл в „Баварии“, — приводит слова Боатенга goal.com.