Президент «Атлетико» вспомнил о прощальных словах Гризманну

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо вспомнил о напутственных словах, сказанных французскому форварду Антуану Гризманну, когда тот переходил в «Барселону».
«Я сказал Антуану: «Очень надеюсь, что в «Барселоне» к тебе будут относиться так же, любить тебя так же, как в «Атлетико». Не знаю, как ситуация складывается на самом деле. Каталонский клуб сейчас находится в непростом положении», — приводит слова Сересо El Espanol.
Антуан Гризманн перешёл из «Атлетико» в «Барселону» 12 июля 2019 года. Сумма трансфера составила $ 120 млн. В составе мадридцев француз стал победителем Лиги Европы, а также выиграл Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. В текущем розыгрыше чемпионата Испании Гризманн сыграл за «Барселону» 7 матчей и забил в них 2 мяча.
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