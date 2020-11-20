«Барселона» и Фати расходятся в определении срока действия контракта игрока

Испанская «Барселона» планирует заключить с полузащитником Ансу Фати долгосрочный контракт. При этом клуб и футболист расходятся в оценке срока текущего соглашения, которое подписано в декабре 2019 года.
Руководство каталонского клаб считает, что договор с 18-летним игроком сборной Испании рассчитан до 2022 года с автоматическим продлением до июня 2024-го.
Представители же Фати, включая его отца и известного футбольного агента Жорже Мендеша, выражают уверенность в том, что действие соглашения заканчивается в 2022 году и не подразумевает пролонгации в одностороннем порядке, сообщает Mundo Deportivo.
Разночтения связаны с трактовкой статьи 18 регламента ФИФА по статусу и переходам футболистов, согласно которой максимально возможный срок соглашений с профессиональными футболистами составляет пять лет.
При этом срок договоров с футболистами младше 18 лет не может превышать три года. Фати на момент подписания договора было 17.
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