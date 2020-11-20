Головин близок к восстановлению, но с «ПСЖ» не сыграет

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин находится на финальном этапе восстановления после травмы, сообщается на официальном сайте клуба. Головин получил надрыв задней поверхности бедра в августе этого года.

При этом россиянин не попал в заявку «Монако» на матч 11-го тура чемпионата Франции с «Пари Сен-Жермен», который состоится сегодня, 20 ноября.

Александр Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года, сумма трансфера составила € 30 млн, контракт был подписан сроком на пять лет. В текущем розыгрыше чемпионата Франции полузащитник провёл за монегасков два матча. В розыгрыше Лиги 1 сезона-2019/2020, прерванном из-за пандемии коронавируса, Головин сыграл в 25 матчах и забил 3 мяча.