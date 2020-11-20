Отец Холанда: сын не думает о других клубах. Он хочет взять несколько трофеев в «Боруссии»

Альф-Инге Холанд, отец нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, прокомментировал информацию об интересе европейских топ-клубов к его сыну.
«Когда ты хорошо играешь, абсолютно логично, что большие клубы стучатся в твою дверь, но в данном случае мы обсуждаем слухи. Сейчас ни Эрлинг, ни я не думаем о других командах. Мы подписали долгосрочный контракт с «Боруссией», и это потрясающая команда для сына. Нам не хочется загадывать наперёд.
Мы не обсуждали потенциальный трансфер. Думаю, Эрлинг хотел бы завоевать несколько трофеев с «Боруссией». Это его цель. Он всё ещё может достичь много в Германии. Переезд за границу не приоритет для нас», — цитирует Холанда-старшего Sport1.de.
Холанд перешёл в «Боруссию» в январе этого года. В нынешнем сезоне 20-летний форвард провёл 6 матчей в немецкой Бундеслиге, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.
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