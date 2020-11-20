Газизов: не против, если Цорн привезёт кого-то в «Спартак». Может, разопьём бутылку вина

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказался о своём предшественнике Томасе Цорне.



«Тедеско – человек Цорна? Что значит «его человек»? Они до этого дружили? Я понял, что в своё время сделал ошибку: после прихода в клуб мне надо сразу позвонить Томасу и сказать: «Давайте встретимся втроём и обговорим все истории». На тот момент мне показалось, что что-то не так. Плюс тогда всё свалилось, заканчивался чемпионат. «Спартак», кстати, был на 11-м месте, не забыли, да? В общем, по-человечески получилось не очень. Месяца полтора назад я всё же Томасу позвонил, предложил посидеть, поговорить, обсудить кое-какие моменты, но он уже улетел.



Конечно, у нас с Цорном нормальные отношения. Понимаете, он сделал всё возможное, что мог на тот момент. Не знаю, что именно он сделал не так, но получилось, как получилось. Сказал Томасу, чтобы он позвонил, когда в следующий раз будет в России – встретимся за ужином и, может, даже разопьём бутылку вина. Я не против, если Цорн и игрока «Спартаку» найдёт. Он давно работает в футболе», — сказал Газизов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

«У меня крыша – Федун. Чего мне бояться?» Большое интервью с Газизовым о «Спартаке» О трансферах, Кокорине и Урунове, возможности уволить Тедеско, борьбе с «Зенитом» и задачах клуба.