Юран: к сожалению, в России в футболе разбираются абсолютно все, кроме главных тренеров

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран поделился первыми впечатлениями от работе в клубе.
«Не вижу никаких предпосылок для того, чтобы я хотел покинуть Хабаровск. Объясню почему.
Для меня как тренера на первом месте стоит комфортность работы. Она заключается в том, что ты полностью погружён в тренировочный процесс, отвечаешь за спортивную составляющую и никто тебе не подсказывает, что ты должен делать. К сожалению, в России в футболе разбираются абсолютно все, кроме главных тренеров. Бывают моменты, когда тебе начинают подсказывать, кого надо ставить в состав, а кого, наоборот, убрать. Или ещё лучше, когда привозят футболиста, с которым подписали контракт, а ты об этом вообще ничего не знаешь. Спрашиваешь, зачем купили, на какую позицию, что он должен делать на поле. Говорят, ну, он просто хороший футболист, занимайся с ним, ты же тренер.
Доходит до того, что мне пришлось в «Шиннике» положить на стол руководству секундомер и свисток и сказать, что вам тренер не нужен, вы и так всё знаете в футболе.
Так вот, возвращаясь к Хабаровску. Мне поставлена задача, определены цели, и никто не мешает работать в рамках контракта. Справлюсь или нет, посмотрим после последнего тура», — цитируют Юрана «Хабаровские вести».
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