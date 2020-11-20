Гаврилов: в кои-то веки на «Спартак» и «Динамо» можно смотреть без содрогания

Бывший футболист сборной СССР Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо».
«Интересное противостояние — в кои-то веки на обе команды можно смотреть без содрогания. Хотя до идеала им ещё далеко. «Спартак» постоянно трясёт — может выдать как отличную, так и посредственную игру. «Динамо» вроде набрало ход, но это было ожидаемо — приход нового тренера обычно встряхивает коллектив. Но вопрос — не притормозит ли команда после перерыва? Тем более у обоих соперников из сборных приедут люди. Неизвестно, в каком они состоянии. Хотя для тех, кто провалился в Сербии, сейчас вообще будет такой тур, когда надо пытаться реабилитироваться перед зрителями. Будет довольно увлекательное дерби. Особенно интригует то, что обе команды располагаются вверху таблицы, чего давно не было», — цитируют Гаврилова «Известия».
21 ноября в 15-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» примет на своём поле «Динамо». Начало встречи – в 19:00 мск.
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