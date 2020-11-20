Экс-форвард ЦСКА Витиньо промахнулся с пенальти, его команда вылетела из Кубка Бразилии

«Фламенго» с нападающим Витиньо, известным российским болельщикам по выступлению за ЦСКА, потерпел на выезде разгромное поражение в ответном матче 1/4 финала Кубка Бразилии с «Сан-Паулу» (0:3).



В начале второго тайма хозяева добились преимущества в два мяча, однако на 64-й минуте гости получили возможность сократить отставание в счёте. Судья назначил в пользу «Фламенго» пенальти. Исполнять удар отправился Витиньо, но его попытка обернулась неудачей – мяч пролетел над перекладиной. В концовке встречи «Сан-Паулу» довёл счёт до разгромного.

В первой игре «Сан-Паулу» в гостях одолел «Фламенго» со счётом 2:1. Таким образом, команда победила в двухматчевом противостоянии (5:1) и вышла в полуфинал Кубка Бразилии. Клуб Витиньо розыгрыш покинул.